Закрытие 226-го театрального сезона собрало в Пензе сотни зрителей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-07T15:10:41+03:00

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Перед началом финального спектакля в 17 часов пензенцы и гости нашего города услышали всеми любимые русские и зарубежные хиты в исполнении артиста Юрия Землянского и группы «Балбесы». Церемонию закрытия вел сам художественный руководитель театра Сергей Казаков. Он поделился планами на предстоящий сезон.

- Осенью зрителей ждет много нового и интересного. 6 сентября состоится премьера спектакля «Нахлебник» по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева. А 14 сентября пройдет фестиваль театрального и циркового искусства, с маскарадом, в котором может поучаствовать каждый. Шествие начнется у «Высшей лиги» и завершится у стен театра. После этого зрители увидят на открытой сцене спектакль «Плутни Скапена».

ИСТОЧНИК KP.RU