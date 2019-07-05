ООО «ТНС энерго Пенза» направит клиентам квитанции обновленного вида

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-05T11:04:31+03:00

В июле 2019 года клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получат квитанции за электроэнергию обновленного дизайна

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В июле 2019 года клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получат квитанции за электроэнергию обновленного дизайна. Новый вид счета призван повысить информативность оборотной стороны квитанции и легкость восприятия потребителями расположенных на ней сведений.

Изменение внешнего вида счета является частью постоянно действующей экологической кампании, организованной ООО «ТНС энерго Пенза». В ходе указанной кампании энергетики призывают жителей Пензенской области к сохранению деревьев и бережному отношению к природе путем перехода с бумажных на «Электронные квитанции».

Напомним, подключая сервис «Электронная квитанция», потребитель начинает получать счета за электроэнергию на свой адрес электронной почты. Вместе с тем, повышается скорость доставки квитанции и надежность защиты персональных данных клиента.

ООО «ТНС энерго Пенза» обращает внимание потребителей на то, что изменения претерпела только оборотная, информационная сторона квитанции, формат же самого счета остался прежним. Оплатить квитанцию можно банковской картой в «Личном кабинете», на сайте компании, с помощью мобильного приложения, а также в кассах центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта, терминалах банков, почтовых отделениях.

ИСТОЧНИК KP.RU