В Лопатинском районе состоялся семинар-практикум для библиотекарей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-04T17:48:41+03:00

Сотрудники областной библиотеки для детей и юношества поделились опытом с коллегами

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В современном мире цифровых технологий особенно тяжело привить подрастающему поколению интерес к чтению. Об этом рассуждали работники библиотек сегодня, на выездном семинаре.

В ходе практикума рассмотрены формы работы с читательской аудиторией, в новом формате продемонстрированы методики, касающиеся литературы для подросткового возраста, а также применение на практике видео и аудио - визуальных средств обучения. Библиотекари обсудили вопрос формирования читательской компетенции у учащихся с учетом цифровой культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU