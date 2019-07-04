В Лопатинском районе состоялся семинар-практикум для библиотекарей
Сотрудники областной библиотеки для детей и юношества поделились опытом с коллегами
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В современном мире цифровых технологий особенно тяжело привить подрастающему поколению интерес к чтению. Об этом рассуждали работники библиотек сегодня, на выездном семинаре.
В ходе практикума рассмотрены формы работы с читательской аудиторией, в новом формате продемонстрированы методики, касающиеся литературы для подросткового возраста, а также применение на практике видео и аудио - визуальных средств обучения. Библиотекари обсудили вопрос формирования читательской компетенции у учащихся с учетом цифровой культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU