2019-06-29T17:54:35+03:00
Звезды

В «Пензаконцерте» завершился творческий сезон

Финальная концертная программа «Путешествие по Сурскому краю за 80 лет» посвятили юбилею Пензенской области
Светлана БЕЛОВА
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На сцене прозвучали песни наших земляков, посвященные малой родине: «Неповторимый край мой Пензенский», «Пензенский Арбат», «Край мой Пензенский», «Сурские зори». Зрители также услышали песни, основанные на фольклорном материале Сурского края: ансамбль «Злато-серебро» выступил с песней «Канарейка", «Миряне» - с плясовой «Табачок», квартет «Премьера» - с композицией «Русский сувенир».

Танцевальными выступлениями, посвященными дружбе народов, порадовали «Казачья застава» и юные артисты Театра-эстрады «Провинция». В заключительном выступлении все участники исполнили песню «Пенза не прощается с тобой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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