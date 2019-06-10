2019-06-10T14:22:45+03:00
Общество

Почтовые отделения в День России работать не будут

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12 июня в круглосуточном режиме продолжат работать лишь некоторые почтовые отделения Москвы и Санкт-Петербурга. Для остальных этот день объявлен выходным. Обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

Во вторник 11 июня почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU

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