2019-05-22T14:02:02+03:00
Общество

Срок приема заявок на пензенский конкурс «Лучший дворник» продлили до 21 июня

Это связано с большим количеством желающих поучаствовать
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о проведении конкурса «Лучший дворник».

- Мы продлили срок приема заявок до 21 июня, - отметил мэр. - Это позволит охватить большее число участников, а комиссия получит возможность тщательно провести осмотр всех территорий, номинированных на конкурс.

Заявки принимаются в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (ул. Некрасова, 34, кабинет № 17, тел. 42-26-36).

Ежедневно с 9.00 до 18.00. Перерыв: с 13.00 до 14.00

Выходные: суббота, воскресенье.

Призовой фонд в номинации «Лучший двор»: I место - 300000 рублей, II место - 200000 рублей, III место - 100000 рублей.

В номинации «Лучший дворник»: I место - 50000 рублей, II место - 30000 рублей, III место- 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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