2019-04-02T17:39:11+03:00
Недвижимость

Лучший дворник Пензы получит 50 тысяч рублей

Точная дата конкурса пока не называется
Анна ЧЕРНАЯ
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Мэр Виктор Кувайцев рассказал подробнее о конкурсе.Мэр Виктор Кувайцев рассказал подробнее о конкурсе.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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В мэрии состоялось аппаратное совещание, которое провел глава ведомства Виктор Кувайцев. Одной из тем разговора стало проведение в городе конкурсов «Самый чистый двор» и «Лучший дворник». Напомним, что с данной инициативой на прошлой неделе выступил сам мэр. По словам Виктора Кувайцева, подобное состязание поможет популяризировать мероприятия по благоустройству в Пензе.

- К праздникам нужно привести город в порядок, - отметил мэр. - Скоро в Пензе состоится большой субботник. Чтобы привлечь внимание общества к теме уборки, мы объявили два конкурса - на самый чистый двор и лучшего дворника.

В настоящее время Управление ЖКХ города разрабатывает проект постановления, в котором будут закреплены критерии отбора, условия участия и формат проведения. При выборе самого чистого двора, например, будут оценивать не только отсутствие мусора и внешнее состояние дома, но и наличие долгов у его жителей и организацию мероприятий для детей и подростков.

- Заявки на участие могут подавать организации, осуществляющие управление многоквартирными домами - управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации, - пояснил начальник Управления ЖКХ города Александр Утин

Итоги подведет конкурсная комиссия.

В номинации «Лучший двор» предусмотрено поощрение в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч - за второе и 100 тысяч - за третье. Данные средства пензенцы смогут направить, к примеру, на установку новой детской или спортивной площадки.

«Лучший дворник» получит 50 тысяч рублей, занявшему второе место, вручат 30 тысяч, третье - 10 тысяч.

После процедуры согласования постановления будут озвучены точные сроки проведения конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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