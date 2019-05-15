Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны потребителям в «Личном кабинете»
Бесплатный сервис «Личный кабинет» дает потребителю возможность взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов, и, соответственно, экономить время и денежные средства на транспорт.
Совершение всех процедур, связанных с энергоснабжением, доступно прямо из дома или офиса: быстрая оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей, а также получение консультаций у специалистов компании.
Кроме того, в «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде, а также изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.
Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:
- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;
- установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);
- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи;
- обратившись в один из Центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.
Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU