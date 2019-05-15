Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны потребителям в «Личном кабинете»

15 Май 16:12 2019-05-15T16:12:25+03:00

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Бесплатный сервис «Личный кабинет» дает потребителю возможность взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов, и, соответственно, экономить время и денежные средства на транспорт.

Совершение всех процедур, связанных с энергоснабжением, доступно прямо из дома или офиса: быстрая оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей, а также получение консультаций у специалистов компании.

Кроме того, в «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде, а также изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи;

- обратившись в один из Центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU