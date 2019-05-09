Поздравление директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области Дениса Борисовича Бубнова с 9 мая
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Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Так страшно слово «война» и так прекрасно слово «Победа»! Так тяжело осознавать, что пришлось пережить вам на фронтах, вы выстояли, не сломались и не сдались!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Крепкого вам здоровья и долгих дней жизни!
Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области
Денис Борисович Бубно
ИСТОЧНИК KP.RU