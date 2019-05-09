Поздравление директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области Дениса Борисовича Бубнова с 9 мая

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-09T14:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Так страшно слово «война» и так прекрасно слово «Победа»! Так тяжело осознавать, что пришлось пережить вам на фронтах, вы выстояли, не сломались и не сдались!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Крепкого вам здоровья и долгих дней жизни!

Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области

Денис Борисович Бубно

ИСТОЧНИК KP.RU