Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидина с 9 мая

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-09T14:30:48+03:00

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Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Сегодня мы чествуем поколение героев, чей ратный и трудовой подвиг во имя мира на земле всегда будут для нас высоким нравственным ориентиром, примером патриотизма и верного служения Отечеству.

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины! Молодежь должна знать историческую правду о воинской доблести, мужестве и отваге российских солдат, быть достойными продолжателями традиций народа-победителя.

От всей души благодарю пензенцев – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые внесли бесценный вклад в общую Победу. Низкий вам поклон! Искренне желаю доброго здоровья и долгих лет жизни, бодрости духа и счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области,

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К. Лидин

ИСТОЧНИК KP.RU