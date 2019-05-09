Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Днем Победы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-09T14:23:35+03:00

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Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником Великой Победы!

В нашей стране 9 мая был и остается священным днем для людей всех поколений. 74 года назад закончилась самая кровопролитная война, в которой наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от фашизма. День Победы – символ нашей национальной гордости и несокрушимого единства, стойкости и мужества, героизма и безграничной любви к Родине.

Среди доблестных защитников Отечества были 246 тысяч наших земляков, которые в боях на всех фронтах снискали себе славу бесстрашных воинов. Свыше 110 тысяч уроженцев Мордовии награждены боевыми орденами и медалями, 124 человека, чьи судьбы навсегда тесно связано с нашей республикой, удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 26 – полные кавалеры ордена Славы. Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат военного лихолетья. Более 130 тысяч уроженцев Мордовии не вернулись домой с полей сражений.

Символом памяти о солдатах Великой Отечественной войны стала акция «Бессмертный полк». 9 мая жители республики вместе со всей страной пронесут по улицам городов, сел, поселков фотографии своих близких — участников и свидетелей событий тех страшных лет. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла стал для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром. Великая Победа была оплачена миллионами жизней наших сограждан. На долю жителей нашей страны выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история. Никогда не утихнет боль утрат, никогда не померкнет слава героев, отстоявших родную землю.

Всенародный праздник Великой Победы объединяет всех нас, наполняет души людей самых разных поколений гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы народа, вдохновляет на великое дело служения Родине детей, внуков и правнуков Солдат Победы! Мы в неоплатном долгу перед нашими дедами и прадедами.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! От всей души желаю вам, всем жителям Мордовии здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU