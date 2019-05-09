2019-05-09T14:18:34+03:00
Общество

Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем Победы

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Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Победы!

Этот замечательный праздник занимает особое место в славной исторической летописи Отечества и в наших сердцах. Мы навсегда сохраним благодарную память о суровых военных годах, бессмертном подвиге воинов и тружеников фронтового тыла, их духовной сплоченности и патриотизме.

В этот священный день низко склоняем головы перед светлой памятью всех, кто сокрушил нацизм, подарил нам победную весну 1945-го, право на свободную достойную жизнь! Низкий поклон всем, кто не вернулся с той страшной войны, всем, кого нет уже с нами!

Прошли годы, миновали десятилетия после Великой Победы, но по-прежнему нет мира на планете. Наша стратегическая задача – всемерно укреплять Вооруженные Силы России, способствовать обеспечению национальной безопасности. В этом – надежный залог успешного противодействия различным угрозам и вызовам, гарантия мира, который достался дорогой ценой.

Уверен, что вместе мы сумеем превратить Родину в могущественное, уважаемое во всем мире государство, а наши достижения будут достойны свершений прославленного поколения победителей.

Дорогие друзья!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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