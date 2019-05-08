Поздравление руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадима Супикова с 9 мая

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-08T12:49:38+03:00

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю Вас с Днём Победы!

Этот священный праздник является символом мощи и несокрушимости нашей Великой державы. Победа над фашизмом показала всему миру величие духа, героизм и патриотизм нашего народа.

Сегодня мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью фронтовиков, гордимся теми, кто трудился в тылу и кто в послевоенные годы восстановил страну. Вечная память тем, кто отдал свои жизни во имя свободы и независимости Отчизны, ради счастья будущих поколений!

Наш общий долг свято хранить память о воинской славе и трудовой доблести военных лет, бережно передавать детям и внукам незыблемую историческую правду о подвигах отцов и дедов!

От всей души желаю крепчайшего здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой!

С уважением, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков

ИСТОЧНИК KP.RU