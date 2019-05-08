2019-05-08T11:32:47+03:00
Общество

Поздравление депутата Государственной Думы РФ Сергея Яковлевича Есякова с Днем Победы

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Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Сегодня мы вспоминаем тех, кто самоотверженно защищал Родину на фронтах, трудился в тылу, лечил раненых, преодолевал тяготы военного и послевоенного времени. Вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни приближал этот великий день. Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге, благодаря которому мы живем и трудимся под мирным небом.

Пусть память о Великой Победе не угасает и навсегда останется символом нашей независимости и свободы!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Есяков С.Я.

ИСТОЧНИК KP.RU

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