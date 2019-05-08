Поздравление депутата Государственной Думы РФ Сергея Яковлевича Есякова с Днем Победы
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Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Сегодня мы вспоминаем тех, кто самоотверженно защищал Родину на фронтах, трудился в тылу, лечил раненых, преодолевал тяготы военного и послевоенного времени. Вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни приближал этот великий день. Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге, благодаря которому мы живем и трудимся под мирным небом.
Пусть память о Великой Победе не угасает и навсегда останется символом нашей независимости и свободы!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Есяков С.Я.
ИСТОЧНИК KP.RU