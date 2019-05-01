Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с праздником Весны и Труда
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником Весны и Труда!
Первомайские традиции нацеливают нас на добросовестную созидательную работу, на решение важнейшей задачи – сделать всё для процветания родного края, для повышения благосостояния каждой семьи, каждого человека.
В этот торжественный день мы с особой признательностью чествуем ветеранов труда, которые внесли и вносят весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала Пензенской области, щедро отдают свои знания и силы на благо региона.
Эстафету свершений старших поколений достойно продолжает молодежь. Выражаю уверенность, что объединив усилия всех пензенцев, мы сумеем воплотить в жизнь наши перспективные планы и добрые начинания.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах, мира и благополучия!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
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