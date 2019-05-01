Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с праздником Весны и Труда

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-01T16:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником Весны и Труда!

Первомайские традиции нацеливают нас на добросовестную созидательную работу, на решение важнейшей задачи – сделать всё для процветания родного края, для повышения благосостояния каждой семьи, каждого человека.

В этот торжественный день мы с особой признательностью чествуем ветеранов труда, которые внесли и вносят весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала Пензенской области, щедро отдают свои знания и силы на благо региона.

Эстафету свершений старших поколений достойно продолжает молодежь. Выражаю уверенность, что объединив усилия всех пензенцев, мы сумеем воплотить в жизнь наши перспективные планы и добрые начинания.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах, мира и благополучия!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU