Изменен график работы офисов ООО «ТНС энерго Пенза» в майские праздники

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-30T10:46:34+03:00

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В связи с приближением выходных дней, приуроченных к Празднику Весны и Труда и Дню Победы, Центры обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» в период с 1 по 12 мая 2019 года будут работать по измененному графику.

С 1 по 5, 7, а также с 9 по 12 мая офисы гарантирующего поставщика электроэнергии приостановят свою деятельность. Кроме того, будет сокращен режим работы Центров обслуживания клиентов в предпраздничные дни:

- 30 апреля с 9:00 до 14:15 (ЦОК на ул. Гагарина, 11Б – с 8:00 до 13:15);

- 6 мая с 9:00 до 17:00 (ЦОК на ул. Гагарина, 11Б – с 8:00 до 16:00);

- 8 мая с 9:00 до 14:00 (ЦОК на ул. Гагарина, 11Б – с 8:00 до 13:00).

Оплатить счета за электроэнергию, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задать вопрос специалистам компании в выходные дни можно при помощи дистанционных сервисов:

- в «Личном кабинете»;

- на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- воспользовавшись мобильным приложением «ТНС энерго» (для Android).

В праздничные дни клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета и получить необходимую справочную информацию круглосуточно в автоматическом режиме по телефону, позвонив в Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по номеру (8412) 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU