«ТНС энерго Пенза» напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета

СЕГОДНЯ 18:55 2019-02-20T18:59:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Для того чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 23 числа ежемесячно. Поскольку уже начиная с 24 числа энергосбытовая компания начинает формирование счетов на основе полученных данных.

Необходимо помнить, что, согласно действующему российскому законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым удобным способом:

- на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете» на сайте компании;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android);

- через Контактный центр по номеру (8412) 98-78-48.

Передача показаний по телефону Контактного центра доступна и в автоматическом режиме – круглосуточно и без необходимости ожидания оператора.

Также прием показаний осуществляется сотрудниками компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU