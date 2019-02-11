2019-02-11T14:05:45+03:00
Общество

Новое в перестройке своих домов с 01.01.2019

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Хозяева земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах.

А если этого не будет сделано, то у владельца недвижимости впоследствии могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на построенный объект.

Если строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта этого года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно. Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности возникнуть не должно.

С 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.

4 августа 2018 года вступил в силу закон 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Он отменил требование о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения на ввод в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.

Вместо этого введен единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках. Установлено, что дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров. Один дом не может быть разделен на несколько квартир.

Уведомление о начале и об окончании строительства подается в близлежащую администрацию, в ведении которой находится земельный участок. Она рассматривает уведомление в течение семи рабочих дней.

Если же застройщик выполнил все требования Градостроительного кодекса, то администрация сама направит в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления об окончании строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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