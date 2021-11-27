Глава администрации Пензы Александр Басенко поздравил мам

Онлайн-встреча с губернатором – хороший повод подкрепиться. Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Мы уже рассказывали про общение главы региона Олега Мельниченко с многодетными семьями, в честь Дня матери

Поучаствовали в онлайн-встрече также родители и дети Пензы. Глава администрации города Александр Басенко в пятницу, 26 ноября 2021 года, поздравил всех мам с праздником и представил всем Лидию Драницину - маму пятерых ребят и Фаилю Кафтаеву, воспитавшую трех сыновьях, которые уже стали взрослыми и нашли в жизни достойное место.

Затем мамы в дистанционном формате побеседовали с губернатором.

В честь праздника Александр Басенко вручил Фаиле Аиповне и Лидии Валентиновне цветы и памятные подарки.