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Общество26 ноября 2021 13:11

Жительницам Пензенской области вручили медали «Материнская доблесть»

Церемония награждения состоялась сегодня в региональном правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Четыре многодетные мамы: Елена Гавренкова, Елена Горюткина,Наталья Королева и Елена Пиримова получили медали «Материнская доблесть» II степени. Кроме них, такую же награду получили еще девять человек. 66 жительниц области были удостоены медалей третьей степени.

Губернатор Олег Мельниченко, обратившись к женщинам, поздравил их с наступающим Днем матери.

- От благополучия женщин напрямую зависит наше будущее, - отметил он. – Президент РФ постоянно инициирует принятие новых законов и мер поддержки, которые помогают сделать лучше жизнь семей с детьми. Будут приниматься и новые меры, направленные на повышение рождаемости и укрепление благополучия матери и ребенка.

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