Жительницам Пензенской области вручили медали «Материнская доблесть»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Четыре многодетные мамы: Елена Гавренкова, Елена Горюткина,Наталья Королева и Елена Пиримова получили медали «Материнская доблесть» II степени. Кроме них, такую же награду получили еще девять человек. 66 жительниц области были удостоены медалей третьей степени.

Губернатор Олег Мельниченко, обратившись к женщинам, поздравил их с наступающим Днем матери.

- От благополучия женщин напрямую зависит наше будущее, - отметил он. – Президент РФ постоянно инициирует принятие новых законов и мер поддержки, которые помогают сделать лучше жизнь семей с детьми. Будут приниматься и новые меры, направленные на повышение рождаемости и укрепление благополучия матери и ребенка.