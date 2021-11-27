Олег Мельниченко отметил высокую эффективность Центра управления регионом

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

За первый год работы специалистами Центра управления регионом обработано около 80 тысяч сообщений жителей Пензенской области.

Сократилось среднее время ответа, оперативнее органы госвласти региона стали реагировать на запросы жителей в соцсетях. Выявление проблемных тем по сообщениям граждан, информирование соответствующих служб. Глава областной исполнительной власти подчеркнул высокую эффективность Центра управления регионом.

«Мы должны очень быстро выявлять точки недовольства. Действовать так, как отработали с QR-кодами. Когда возникла проблема из-за того, что люди сделали прививку, но не смогли получить QR-код. Фактически за 5 суток мы решили этот вопрос», - напомнил Олег Мельниченко в ходе общения с сотрудниками ЦУРа Пензенской области, которых он поздравил с первым юбилеем.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области,благодаря специалистам ЦУР жалобы, просьбы граждан собираются и направляются должностным лицам напрямую, что позволяет на местах оперативно решать проблемы.

С начала 2021 года на территории Пензенской области осуществляется внедрение федеральной информационной системы «Платформа обратной связи». На официальном сайте органа власти или организации жители региона через сервис «Сообщить о проблеме» могут направить информацию или задать вопрос. Подобная функция действует в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

В текущем году на Платформу обратной связи поступило 48 501 сообщение от граждан. В указанной системе созданы личные кабинеты для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления. Также подключено 100% бюджетных учреждений здравоохранения и 90% бюджетных учреждений образования.