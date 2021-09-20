Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Областная избирательная комиссия опубликовала итоги голосования, проходившего в регионе с 17 по 19 сентября. По ее информации, после обработки 100% протоколов победителем выборов стал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, выдвинутый партией «Единая Россия». За него проголосовали 72,38% избирателей (428 868 человек).

Голоса за других кандидатов распределились следующим образом:

- Олег Шаляпин (КПРФ) – 73 153 (12,35%);

- Алексей Шпагин (Справедливая Россия – за правду) – 33 714 (5,69%);

- Александр Васильев (ЛДПР) – 33 593 (5,57%);

- Петр Чугай (Партия пенсионеров) – 13 650 (2,3%).

Итоговая явка избирателей составила 57%.

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