Биография Олега Мельниченко: что известно о врио губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Олег Владимирович Мельниченко родился в 1973 году в Пензе. После окончания школы поступил в Ленинградское высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР. В 1992, после завершения обучения в училище, поступил в ПГПУ им. Белинского. В 1997 устроился на кафедру исторического факультета педагогического университета и проработал там до 2001 года.

С 2001 по 2004 годы Олег Мельниченко занимал должность заместителя главы Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами.

В 2004 году он начал службу в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе в должности специалиста-эксперта.

В 2006 году стал начальником отдела по связям с общественностью в пензенском правительстве, позже до 2007 возглавлял Управление по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.

С 2007 по 2008 возглавлял министерство образования Пензенской области, в 2008 был вице-губернатором региона, в 2009 - начальником департамента информационной политики и средств массовой информации.

В 2009 Олег Владимирович был назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На этой должности он работал до 2013 года, после чего его повысили до заместителя полпреда.

В сентябре 2017 года Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва.

26 сентября 2017 года Олега Мельниченко выбрали сенатором Российской Федерации от Законодательного Собрания Пензенской области.

Сегодня Президент Владимир Путин подписал Указ о назначении Олега Мельниченко на должность врио губернатора Пензенской области.

Женат, воспитывает дочь.