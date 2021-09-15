Участников Всемирного дня чистоты в Пензе ждет чаепитие

Фото предоставлено организаторами акции

Уже третий год подряд, несмотря на дождь и ветер, неравнодушные пензенцы принимают участие в акции Всемирный день чистоты.

- Это гражданский проект, к которому ежегодно присоединяются более 170 стран мира, - рассказывает Оксана Петулько. – Экоактивисты, представители бизнес-сообщества и власти, волонтеры и просто неравнодушные граждане приводят в порядок города, в которых они живут. Ведь за чистоту нет конкретного ответственного, мы ответственны за нее все.

В этом году Всемирный день чистоты в Пензе состоится 18 сентября. В этом году местом проведения акции выбрана лесопарковая зона рядом со стадионом «Спартак».

- Место мы выбрали неслучайно: жители Шуиста часто жалуются на горы мусора в этих краях. Здесь часто собираются для распития спиртного сомнительные личности. Место находится в плачевном состоянии. Мы хотим не просто убрать здесь мусор, но и привлечь внимание властей города к этой территории: она нуждается в благоустройстве.

Сбор участников акции состоится в 10:00 неподалеку от остановки «Рынок Шуист». В 10:30 участникам раздадут необходимый инвентарь. Продолжаться уборка будет до часу дня. После этого всех участников ждет чаепитие и награждение.

- Помимо этого, в рамках акции мы снова будем принимать отходы на переработку. Жители города смогут сдать макулатуру, стекло, пластик (1, 2, 4, 5, 6), алюминиевые и жестяные банки, батарейки, пластиковые карты.

Также на месте будет вестись прием одежды для проекта «Добрый шкаф»: туда можно принести хорошие вещи, которые вы уже не носите, и они будут переданы в нуждающиеся семьи.

Подробную информацию о мероприятии читайте в группе акции в социальной сети «ВКонтакте».