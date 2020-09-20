Пенза присоединилась к Всемирному дню чистоты

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

В субботу, несмотря на скверную погоду, наш город снова стал участником ежегодного Всемирного дня чистоты. В рамках гражданской акции «Сделаем!»/«Let’s do it» люди по всему миру вышли на улицы, чтобы привести в порядок какую-нибудь территорию в своем городе.

В Пензе на уборку берега Суры пришли 63 человека. Любовь к природе объединила в одну команду неравнодушных горожан, СМИ, власть и бизнес. Среди участников были волонтеры из ПГУ, колледжа транспортных технологий, представители ОНФ, Молодежного отдела Пензенской епархии и других партнерских организаций.

- У нашей команды была одна цель – сделать мир чище, - отмечает организатор акции, экоактивистка Оксана Петулько. – И у нас получилось.

За пару часов на свежем воздухе участники акции собрали 180 мешков мусора: бутылок из-под алкоголя, окурков, влажных салфеток. Отходы не только собирались, но и сортировались на месте, поэтому содержимое 120 мешков будет сдано на переработку.

После тяжелого труда все участники получили благодарственные письма от проекта «Всемирный день чистоты», и смогли подкрепиться пирожками, печеньем и горячим чаем.

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

КСТАТИ

Вторая уборка в рамках Всемирного дня частоты в Пензе состоится 22 сентября на Русеевском пляже. Сбор участников – в 14.00 у фонтана в Городе Спутник. Перчатки, дождевики и другой инвентарь будут выданы организаторами акции.