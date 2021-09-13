ВЦИОМ: «Новые люди» пройдут в Госдуму, преодолев пятипроцентный барьер

Фото предоставлено партией

По прогнозу социологов, партия «Новые люди» преодолеет пятипроцентный барьер на выборах в Государственную Думу и оставит позади все остальные непарламентские партии. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также более пяти процентов может набрать «Партия пенсионеров». По результатам соцопросов она находится на втором месте после «Новых людей».

Как отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, партия «Яблоко», возможно, не пройдет, а другие непарламентские партии не преодолеют пятипроцентный барьер.

Также ВЦИОМ сообщает, что рейтинг «Новых людей» растет на протяжении всей избирательной кампании. Другие непарламентские партии такими результатами похвастаться не могут.

В июне «Новых людей» поддерживали 1,2% опрошенных, а по состоянию на 6 сентября — уже 3,8%. Еще больше сторонников у партии в группе респондентов, которые точно пойдут на выборы. Среди них за «Новых людей» собираются голосовать 4,2%, и эта цифра растет каждый день. Ко дню голосования рейтинг доверия может превысить 6%.

В семь раз за три месяца выросла узнаваемость «Новых людей». Без всяких подсказок о партии вспоминают 14% опрошенных против 2% в июне. Известность «с подсказкой» составляет 38% (ранее - 17%). Другие партии показывают более плохую динамику, сообщает ВЦИОМ.

«Новые люди» наиболее популярны среди россиян в возрасте от 18 до 37 лет. Как правило, это жители городов с населением до 500 тысяч человек.

- Предстоящие выборы в Госдуму РФ могут стать первым шагом на пути к реальному политическому разнообразию в России. Именно за это выступают «Новые люди». Мы благодарны всем своим сторонникам за поддержку и просим их прийти на избирательные участки, - прокомментировала данные опросов кандидат в депутаты Госдумы от Пензенской области Анна Рудакова.

Фото предоставлено партией

На выборы в депутаты Госдумы «Новые люди» выдвинули от Пензенской области двух кандидатов - многодетную мать, попечителя благотворительных проектов Анну Рудакову и предпринимателя Сергея Новикова.

Также в бюллетенях будут представители партий «Яблоко», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партии пенсионеров», «Справедливая Россия – За правду!», Российской партии свободы и справедливости, Российской экологической партии «Зеленые».

По словам лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, 19-20% избирателей еще не определились, за кого голосовать, поэтому каждый голос может стать решающим.

- Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого «Новым людям» нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, - говорит политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.