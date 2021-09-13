Фото из архива кандидата

Олег Мельниченко выступил в прямом эфире с обращением к жителям Пензенской области. Ключевой темой выступления стала новая стратегия развития региона. Напомним, врио губернатора анонсировал ее создание 11 июня на расширенной сессии Законодательного Собрания Пензенской области. Впервые долгосрочный план разрабатывался не за закрытыми дверями кабинетов чиновников, а в ходе личного общения врио главы региона с жителями, в поездках по пензенским селам и городам.

- Эти полгода стали для меня одними из самых ответственных в жизни, - признался Олег Мельниченко. - Я объездил все районы области, пообщался с тысячами людей, увидел их трудности, годами не решавшиеся проблемы. Среди них качество медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, плохая вода, низкие доходы, разбитые дороги, отсутствие работы, отток молодежи. Это – наши самые уязвимые места, требующие первоочередного внимания и волевых усилий, чтобы преломить ситуацию.

Стратегия развития Пензенской области направлена на преодоление этих проблем. Все жители региона получили возможность высказаться, дать свои предложения. Десятки тысяч участников, тысячи голосов, сотни часов работы. Обсуждения прошли во всех районах Пензенской области и в областном центре. В них приняли участие более 800 экспертов, представители профессиональных сообществ и общественных организаций. Поэтому план работы на ближайшую перспективу получился объективный и реалистичный.

- Свою программу строю на реальных шагах к нашей общей цели – улучшению качества жизни жителей Пензенской области и созданию комфортных условий для каждого, - говорит Олег Мельниченко. - Это наше ближайшее будущее – обновленная стратегия развития Пензенской области, обновленная с учетом новых вызовов и адекватной реакции на них.

В ближайших планах разработка социальных сервисов и мобильного приложения – «Делаем вместе 58». Это существенно упростит запись на прием к должностным лицам и облегчит поиск контактов. Будет продолжен тесный диалог власти и общества. Это то, что приносит результат и уже на сегодня позволяет улучшить качество жизни пензенцев.

Говоря о точках роста региональной экономики, Олег Мельниченко поручил главам администраций, представителям местной власти лично и в ежедневном режиме включаться в работу. Требуется уделить приоритетное внимание ключевым пунктам обновленной стратегии. Нужно снижать административные процедуры на местах, сокращать время получения разрешительной документации, содействовать инициативам граждан.

- Во время поездок по области мне часто жаловались, да и я сам становился свидетелем того, что власть не слышит людей, не вникает в их проблемы и не работает над их решением. Это хорошо иллюстрирует сократовский принцип: «Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины». Некоторые чиновники существуют в каком-то своем мирке, закрывшись от людей, окружающих изменений. Но это ненадолго. Отсидеться и отбрехаться не получится! - заверил Олег Мельниченко.

Сегодня постоянно меняющиеся технологии, коммуникации, стандарты формируют новые требования к взаимодействию с властью. И здесь нет места инертности, равнодушию и нерасторопности. Находиться в постоянном диалоге с жителями, быстро реагировать на их обращения, принимать с ними решения, проявлять инициативу – вот основа работы региональной власти.

Шесть ключевых пунктов стратегии развития Пензенской области:

1. Современная экономика

Привлечение инвестиций в Пензенскую область. Расширение площадок для бизнеса, новых производств, индустриальных парков. Открытие монопрофильных образовательных учреждений.

Для предприятий: цифровизация производства и наращивание экспорта высокотехнологичной продукции.

В аграрном секторе: ввод в эксплуатацию 65 тысяч гектаров неиспользуемой земли.

Разработка программы «Сделано в Пензенской области» по поддержке местных товаропроизводителей. Она позволит реализовывать продукцию на внутренних и внешних рынках.

2. Перезагрузка регионального управления

Отдельные шаги уже сделаны – подведены итоги кадрового конкурса «Пензенская область - регион возможностей», сформирован кадровый резерв.

Реорганизация муниципальных бюджетов.

Создание единого социального портала и мобильного приложения «Делаем вместе 58». В нем можно будет записаться на прием к должностному лицу, проголосовать за ту или иную инициативу, найти контакты.

Перезагрузка общественных советов - поиск молодых и талантливых на региональном и местном уровнях.

3. Достойный уровень жизни населения

Качественная и доступная медицина: реорганизация первичного звена, службы скорой помощи, строительство новых медорганизаций, развитие телемедицины.

Развитие мер социальной поддержки многодетных и малоимущих семей, обеспечение мест в детских садах, меры господдержки при рождении первого и последующих детей.

4. Формирование комфортной среды для жизни

Дополнительные средства из федерального бюджета планируется направить на обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Качественное и доступное образование.

Создание рейтинга управляющих компаний.

Разработка новой схемы транспортного обслуживания, оснащение низкопольными автобусами.

Будет проведена работа по созданию качественного архитектурно-художественного имиджа региона: благоустройство улиц и общественных пространств.

Забота об экологии: снижение вредных выбросов, улучшение системы вывоза ТКО и введение раздельного сбора отходов.

5. Поддержка молодежи

Повышение качества высшего и среднего образования, увеличение набора в вузы по востребованным специальностям.

Учреждение гранта губернатора Пензенской области в IT-сфере.

6. Пространственное развитие региона

Индивидуальный подход к развитию каждой территории.

Все программные тезисы, изложенные в настоящем агитационном материале, планируются к реализации на основании решений муниципальных и государственных органов власти.

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Материал изготовлен ООО «Поволжский Правовой Альянс», Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 41А, оф.203, Инн 5836660440 и оплачен за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича.