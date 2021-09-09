Биография кандидата на должность губернатора Пензенской области Александра Евгеньевича Васильева

Родился в городе Пензе 24 июня 1981 года. Место жительства: Пензенская область, г. Пенза.

Окончил среднюю школу №57 города Пензы, а затем – Профессиональное училище №2 города Пензы.

В 2014 году окончил Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» и получил квалификацию бакалавра экономики.

С 2001 по 2007 год работал на разных должностях в сфере строительства.

С 2008 по 2012 год занимался предпринимательской деятельностью.

С 2010 по 2016 год работал в должности генерального директора ООО «Старт».

С 2015 по 2019 год координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР.

С января по сентябрь 2017 года — помощник депутата Государственной Думы ФС РФ С.М. Катасонова по работе в Пензенской области на штатной основе.

С сентября 2017 года по настоящее время работает в должности заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области по экономической политике. Является руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пензенской области.

Выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, является членом Политической партии ЛДПР c 2009 года, членом Координационного Совета Пензенского регионального отделения ЛДПР с 2011 года и по настоящее время.

Женат. Воспитывает двоих детей.

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