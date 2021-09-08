Самбист Илья Затылкин из Пензы одержал чистую победу на I Играх стран СНГ в Казани

Фото предоставлено Всероссийской федерацией самбо

7 сентября спортсмен из города Заречный Пензенской области Илья Затылкин занял 1 место в соревнованиях юниоров по самбо в Казани. Илье не было равных в весовой категории 79 кг. Он провел три поединка и во всех одержал победу.

Для Ильи эти соревнования стали подводящим стартом перед предстоящим первенством мира, которое состоится в октябре в Греции. Два поединка он выиграл чисто, а в финале одержал победу со счетом 1:0.

- Он боролся хорошо и надежно, мы им довольны, – рассказал тренер спортсмена Игорь Гритчин.

СПРАВКА «КП»

Всего на Игры стран СНГ было заявлено более 1100 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 9 стран СНГ: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан.