Предвыборная программа Пензенского регионального отделения ЛДПР на выборах Губернатора Пензенской области

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1. Разработать и реализовать грамотную стратегию развития региона.

Необходимо восстановить разрушенную в 1990-е годы промышленность, но на новых, инновационных принципах. На ближайшие пять лет снизить налоги для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта. Освободить от налогов малый и средний бизнес в сфере науки и производства. Сельхозяйственным предприятиям списать не менее 50% долгов.

2. Создать комфортную среду для жизни.

Газифицировать все населённые пункты Пензенской области. Устранить полностью проблемы с водоснабжением. Установить во дворах, парках и других местах отдыха людей современные детские площадки, тренажёры, баскетбольные и мини-футбольные площадки.

3. Навести порядок в сфере строительства.

Жильё должно стать не только комфортным, но и доступным. Предоставить субсидии застройщикам, осуществляющим комплексную застройку. Дворы должны стать местом для семейного отдыха, детского досуга и занятия спортом, а не автостоянкой! Для машин должны строиться подземные и многоуровневые паркинги.

4. Установить жёсткий контроль над выполнением программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

В первую очередь нужно расселять дома, имеющие максимальный процент износа, а не те, место под которыми заинтересовало застройщиков для строительства очередного торгового центра. Ветхие строения необходимо расселять заблаговременно, не подвергая опасности жизни людей.

5. Создать в каждом районе комиссии по контролю работы управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Установить жёсткий контроль над тарифами ЖКХ и учётом общедомовых нужд, ввести жёсткую ответственность руководителей УК за ошибки в платёжках. НЕТ возмещению электро- и водопотерь за счёт пензенцев!

6. Полностью ликвидировать мусорные свалки в несанкционированных местах.

Многократно увеличить ответственность для юрлиц за слив отходов в реки, озёра, поля. Открыть пункты приёма опасных отходов (батареек, ламп, аккумуляторов). Уделить особое внимание раздельному сбору мусора и его дальнейшей утилизации.

7. Провести полную ревизию всех дорог.

Ремонт дорог проводить исходя из мнения жителей путём голосования. НЕТ ежегодному захоронению бюджетных денег в асфальт одних и тех же километров в то время, когда на некоторых улицах ремонт дорожного покрытия не проводился десятилетиями!

8. Повысить уровень безопасности на дорогах.

Построить надземные и подземные пешеходные переходы на оживлённых улицах, а где это невозможно — обустроить интеллектуальные пешеходные переходы. Это особенно актуально для небольших населённых пунктов.

9. Навести порядок в работе общественного транспорта.

Восстановить регулярное автобусное сообщение со всеми населёнными пунктами Пензенской области, в Пензе — организовать движение автобусов и маршрутных такси по строгому расписанию, чтобы граждане не стояли часами на остановках. Стоимость проезда в общественном транспорте не должна бить по карману жителей, которые и так едва сводят концы с концами! Сохранить пензенский троллейбус! Закупить и вывести на линию современные троллейбусы, способные часть пути преодолевать без контактной линии.

10. Оказать всестороннюю поддержку многодетным семьям.

Демографическая проблема — важнейшая на сегодня. Только за последние шесть лет население Пензенской области сократилось более чем на 50 тысяч человек. Главным резервом в решение демографических проблем являются многодетные семьи. Поэтому именно им нужно оказать максимальную поддержку.

11. Дать дорогу молодым!

Мнение молодёжи должно учитываться при принятии решений по развитию населённых пунктов. Ведь именно нашим детям жить в них!

12. Предоставить местным фермерам возможность свободной торговли своей продукцией на рынках и сельскохозяйственных ярмарках.

Овощи и фрукты, выращенные на собственных участках, должны реализовываться без перекупщиков, поборов и гонений за незаконную торговлю.

13. Установить жёсткий контроль над крупными торговыми сетями.

Приоритет на витринах и прилавках всегда должен быть предоставлен пензенским товарам.

14. Оказать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу.

Предоставить предпринимателям, создающим рабочие места, налоговые льготы, субсидии, дешёвые кредиты.

15. Создать комфортные условия для жизни инвалидам и престарелым.

Многоквартирные дома и учреждения должны быть оборудованы пандусами. Жизнь людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках, не должна напоминать каторгу.

19 сентября – голосуйте за ЛДПР! За Александра Васильева!

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Материал изготовлен ООО «Поволжский Правовой Альянс», Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 41А, оф.203, Инн 5836660440 и оплачен за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Пензенской области Васильева Александра Евгеньевича