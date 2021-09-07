Пензенский кандидат от партии «Новые люди» предложила ввести бизнес-просвещение в школах

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В Саранске прошёл деловой форум для малого и среднего бизнеса. Его организовала партия «Новые люди» совместно с объединением «Опора России».

Кандидат от партии «Новые люди» Анна Рудакова представила инициативу: внедрить в школах новый образовательный стандарт по обучению детей навыкам предпринимательства.

«Наших детей необходимо обучать тому, как зарабатывать деньги. Деловые ка-чества, привитые со школьной скамьи, помогут ребятам добиться успеха во взрослой жизни», - отметила Анна Рудакова.

Многие дети не имеют представления о том, откуда берутся деньги и как ими правильно распоряжаться. Повзрослев, они не решаются открыть свое дело даже при большом желании. Часто людям попросту не хватает знаний и навыков, и их предпринимательская жилка остается не у дел всю жизнь.

«Даже если в будущем школьник не станет предпринимателем, деловые качества пригодятся ему в любой сфере. А если станет - полученные на раннем этапе знания помогут избежать многих ошибок и быстрее прийти к успеху», - говорит представитель Новых людей.

Анна Рудакова - один из двух кандидатов от партии «Новые люди», которые бу-дут представлять Пензенскую область на выборах в Государственную думу. Компанию ей составляет предприниматель Сергей Новиков.

От других партий заявлены: Александр Шерин (ЛДПР), Евгений Морозов (КПРФ), Андрей Красов и Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), Александр Аве-рин и Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Единый день голосования назначен на 19 сентября.