Олег Мельниченко: «Сделайте свой выбор»

Уважаемые жители Пензенской области!

Скоро, с 17 по 19 сентября, нам вместе предстоит выбрать депутатов Государственной думы и губернатора Пензенской области. Этот день станет определяющим на ближайшие пять лет! Мы выбираем наше будущее – Россию и Пензенский край с современным здравоохранением, качественным образованием, достойной работой, комфортной средой для жизни, эффективным управлением! Каждый из нас заинтересован в том, чтобы наш регион представляли честные и компетентные профессионалы, способные достичь этих целей, оправдать ожидания людей.

Дорогие земляки! Уверен, что каждый из нас, принимая это важное решение, думает прежде всего о процветании своей семьи, близких, малой Родины. Рассчитываю на вашу ответственную и взвешенную гражданскую позицию. Призываю прийти на избирательные участки, проголосовать и тем самым проявить заботу о нашем будущем!

Сделайте свой выбор, голосуйте за процветающую Пензенскую область!

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Материал изготовлен ООО «Поволжский Правовой Альянс», Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 41А, оф.203, Инн 5836660440 и оплачен за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича.