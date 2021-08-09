В Саранске разыскиваются две девушки

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ,ОП №1 УМВД России по го Саранск устанавливаются личности неизвестных девушек, причастных к совершению кражи.

По предварительным данным, 6 августа текущего года разыскиваемые в период времени с 17:47 до 18:20 из магазина, расположенного в торговом центре по улице Гагарина, 99а в Саранске, похитили три пары детских колготок, два детских рюкзака и детское платье.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Приметы: первой девушке на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы темные ниже плеч. Была одета: футболка белого цвета, темные шорты, босоножки черного цвета с подошвой белого цвета. Второй девушке на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, светлые волосы. Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты голубого цвета, босоножки белого цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении или личностях указанных девушек, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88 или 102.