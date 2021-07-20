Партия «Новые люди» провела эковыставку «Мусариум» для пензенских школьников

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Новые люди организовали передвижную выставку «Мусариум», посвящённую переработке мусора. Автор проекта – победительница «Марафона идей» экоактивистка Марина Ферхмин.

Цель выставки – научить детей бережно относиться к природе родного края и всей планеты. Это несложно – достаточно начать с переработки мусорных отходов. Такой подход формирует сознательное отношение к окружающей среде.

Новые люди рассказали школьникам, как можно помочь экологии Пензы уже сейчас. Партия планирует проводить выставку на регулярной основе. «Мусариум» пройдёт ещё в 35 школах Пензы. Также дети поучаствуют в конкурсе на лучший социально-экологичный плакат и арт-объект, который сами создадут из вещей, бывших в употреблении.

Новые люди убеждены, что нужно прививать основы экологической культуры с раннего детства. Кандидат в депутаты Госдумы Анна Рудакова поддерживает эту идею.

«Я часто вижу, как люди выкидывают мусор из окон автомобилей прямо на дорогу или оставляют отходы на берегах Суры. Ведь мы все выросли в одной области, ходили в одни школы, сидели за одними партами. Кто-то усвоил, что нужно беречь природу, а кто-то – нет. Защита экологии – это серьезная и долгая работа на десятки лет. По примеру соседних стран, ее нужно проводить с раннего детства!».

Анна Рудакова входит в список территориальной группы Пензы. Кандидатом по Лермонтовскому одномандатному округу будет руководитель регионального отделения партии Алексей Блюдин, а от Пензенского одномандатного округа на выборы пойдет Сергей Новиков - генеральный директор ООО «Хорошее дело».