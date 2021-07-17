Пензенская спортсменка Наталья Афремова - о настроении накануне Олимпиады

Фото: Instagram Натальи Афремовой

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, мастер спорта России международного класса по велоспорту-ВМХ Наталья Афремова ежедневно готовится к главному спортивному старту - XXXII Олимпийским играм в Токио.

«Мой распорядок дня состоит из тренировок, подготовки и настройки велосипеда, приёма пищи и восстановления, – говорит Наталья, - в редкие минуты отдыха я читаю свои любимые книги». 22-летняя спортсменка на протяжении нескольких лет является лидером женского велоспорта-BMX. В 2021 году Наталья завоевала «бронзу» второго, третьего и четвёртого этапов Кубка Мира на суперкроссе. После четырех этапов по завоеванным очкам Наталья делит первую строчку женского зачёта «Элита» с колумбийской спортсменкой Марианой Пахон.

На Олимпиаде Наталья будет выступать в самой зрелищной и динамичной гоночной дисциплине велосипедного спорта - ВМХ-race.

Ее личный тренер Роман Кирсанов считает, что воспитанница находится в хорошей форме: «Считаю, что она сможет подойти к Олимпиаде в нужном психологическом состоянии. Наталья все-таки боец. Она «заряжена» и готова к борьбе за медали».