Руководитель пензенского отделения партии «Новые люди» предложил внести поправки в федеральный закон об объектах культурного наследия

Фото предоставлено региональным отделением партии

Одним из уникальных символов Пензы был последний в Европе деревянный планетарий. Не так давно под предлогом его аварийности здание было снесено. Разрушить здание решили с самого начала. На ремонт из бюджета выделили 352 миллиона рублей. Власти пообещали, что здание 1928 года постройки «аккуратно разберут», оставив 30% пригодных конструкций. В июне врио замминистра культуры Пензенской области Владимир Карпов пообещал, что внешний облик планетария останется прежним, ведь это объект культурного наследия. Пообещали – но снесли планетарий полностью.

- Достопримечательностей регионального значения в городе много. Но посмотрите, в каком они состоянии, – сетует руководитель регионального отделения партии «Новые люди», общественный деятель Алексей Блюдин.

В партии уверены, что исторические здания нужно не просто сохранять, но и давать им вторую жизнь. Тот же планетарий до сноса был закрыт десять лет. Партия планирует реализовать специальную программу реставрации старых памятников.

Достопримечательности будут не только частью культурного облика Пензы, но и функциональными местами досуга для горожан. Во многих зданиях можно организовать арт-пространства, кафе, библиотеки, коворкинги с сохранением архитектурного облика. Для городского бюджета это будет выгоднее, чем снос и строительство нового здания за деньги налогоплательщиков. Предприниматели Пензы готовы поддержать инициативу.

-Памятники Пензы ветшают. Есть два варианта развития событий. Либо они окончательно разрушатся сами, либо их снесут, чтобы построить очередной торговый центр. Автозаправка или многоэтажка, конечно, выгодней в короткой перспективе. Но старая архитектура – это наше наследие, история города, развитие туризма, наконец. Уже есть федеральный закон об охране объектов культурного наследия. И на уровне Госдумы мы внесем в него поправки, благодаря которым разрушение достопримечательностей станет невозможным. Я лично займусь этим вопросом. Партия «Новые люди» будет следить за его исполнением на территории Пензенской области, – заявил Алексей Блюдин.