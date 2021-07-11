Поздравление О.В. Мельниченко с Днем российской почты

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена почта - одно из важнейших средств развития экономики и социальной сферы, коммуникации и получения необходимой информации. Работники почтовой связи не только совершенствуют традиционные виды услуг, но и активно используют новые формы обслуживания пензенцев.

Вы успешно применяете на практике международный опыт инновационных почтовых технологий, не случайно мобильное приложение Почты России вошло в ТОП-10 самых популярных приложений для покупок, совместно с деятелями науки разрабатываете прототип интеллектуального терминала выдачи посылок. Спасибо вам за добросовестный труд, неизменную верность делу, которому вы посвятили свою жизнь! Уверен, что ваш профессионализм, накопленный опыт, компетентность, целеустремленность и энергия помогут вывести отрасль на новые рубежи свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах, дальнейшей плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области!