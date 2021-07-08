Партия «Новые люди» представила кандидатов на выборы в Госдуму

Фото предоставлено партией

В списки выдвиженцев вошли и два представителя из Пензенской области. Всего партия выдвинула 239 кандидатов по 37 территориальным группам. Кроме того, 215 кандидатов заявлено по одномандатным округам.

Основатель партии Алексей Нечаев отметил, что предстоящая политическая кампания будет сложной и высококонкурентной.

Фото предоставлено партией

Но, несмотря на предстоящие трудности, «Новые люди» готовы побороться за места в Госдуме.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся», - подчеркнул Нечаев.

От Пензенской области «Новых людей» будут представлять Сергей Новиков, генеральный директор ООО «Хорошее дело». У него уже есть опыт участия в избирательных кампаниях.

Второй кандидат - Александр Блюдин. Уроженец Пензы в настоящее время возглавляет региональное отделение партии «Новые люди». Александр планирует заниматься развитием спорта в регионе, а также восстановлением и благоустройством новых спортивных и детских площадок.

Фото предоставлено партией

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете, многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», - высказался о кандидатах глава партии Алексей Нечаев.