Партия «Новые люди» проверяет состояние спортивных площадок в Пензе

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Партия «Новые люди» организовала проверку физкультурных площадок во дворах Октябрьского района Пензы. Были осмотрены десятки комплексов. Предметом контроля стало состояние покрытия и спортивного оборудования. Активисты оценивали наличие необходимого инвентаря, устойчивость металлических и деревянных конструкций, ухоженность территории. Общее состояние некоторых дворов Пензы вызывает серьезные опасения. Например, на спортивное оснащение площадки по адресу Проспект строителей, 1 страшно смотреть. Облупившаяся краска и ржавчина ещё полбеды: старые конструкции могут не выдержать очередного спортсмена. Это чревато серьёзными травмами.

«Впечатления удручающие: практически все объекты физически изношены или морально устарели. Заниматься спортом на ржавых и шатких турниках опасно и неприятно», - подчеркнул эксперт регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Зубков.

На реконструкцию спорткомплексов государственного финансирования теоретически должно хватать. Однако на практике дворы оснащаются тренажерами по остаточному принципу. И они десятилетиями простаивают без обновлений и ремонта.

Новые люди считают, что в первую очередь деньги необходимо направлять на придомовые спортивные площадки. Уличные тренажеры располагаются рядом с местом проживания представителей целевой аудитории и, что немаловажно, являются бесплатными. Это делает их привлекательными для огромного числа людей, которым хочется тренироваться, не отходя далеко от подъезда.

«За стоимость одного среднего ФОКа можно соорудить 150 современных площадок в шаговой доступности от подъезда и с удобными тренажерами, на которых смогут заниматься люди любого уровня физподготовки. И выглядеть площадка будет прилично – не стыдно и тренировку для Инстаграма заснять», – отметил активистка партии Диана Балаева.