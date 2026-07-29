«Горводоканал» инвестировал 119,5 млн рублей в новую станцию углевания

ООО «Горводоканал» (входит в группу «Российские коммунальные системы») ввело в эксплуатацию станцию углевания воды. П

Станция углевания стоимостью 119,5 млн рублей построена в рамках инвестпрограммы компании по повышению энергетической и экологической эффективности.

Станция углевания — это важный и необходимый объект для очистки воды. Она позволит обеспечивать жителей города питьевой водой в аномально жаркие периоды. Помимо этого, станция будет поддерживать качество питьевой воды на высоком уровне в случаях возникновения внештатных ситуаций, связанных с природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения города - Сурского водохранилища.

Выбор данной технологии стал результатом совместной работы «Горводоканала» и НИИ «ВодГео». Специалисты исследовали Сурское водохранилище. В результате был подобран сорбент — порошкообразный активированный уголь, который успешно применяется для очистки воды в ряде российских городов.

Принцип работы прост: на начальном этапе водоподготовки воду смешивают с раствором активированного угля. Этот сорбент впитывает химические вещества, которые стандартные фильтры пропускают или не способны задержать.

«Сейчас мы последовательно совместно с «Российскими коммунальными системами» улучшаем качество воды в Пензе. Работаем в рамках заключенного концессионного соглашения. Думаю, мы и дальше продолжим улучшать систему водоснабжения города Пензы», — отметил губернатор.

«Станция углевания — это один из ключевых объектов, предусмотренных инвестиционной программой. Всё идет по графику, и самое главное — жители уже видят реальные изменения. Мы продолжим модернизацию коммунальной инфраструктуры города, соблюдая как инвестиционные, так и социальные обязательства», - подчеркнул главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Герасим Родин.

В текущем году «Горводоканал» вложит в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения порядка 535 млн рублей. Такой объём инвестиций стал возможен благодаря заключенному в 2025 году концессионному соглашению между администрацией города Пензы и «Российскими коммунальными системами» при участии Правительства Пензенской области.