Олег Мельниченко вручил награду Ивану Купцову

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Как мы уже сообщали ранее, губернатор вручил государственные, региональные и ведомственные награды отличившимся жителям региона.
«Вы добились высокого уровня профессионализма, доказали верность избранному делу. Проявили лучшие качества своего характера, умение добиваться цели, честно и упорно работать на благо Российской Федерации и Пензенской области», - подчеркнул глава региона.
По информации пресс-службы регионального правительства, в числе награжденных Иван Петрович Купцов, получивший медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.
ОТ РЕДАКЦИИ
От имени коллектива Медиагруппы «Комсомольская правда» в Пензе» и читателей нашей газеты и ее сайта мы поздравляем нашего доброго друга с наградой и 75-летним юбилеем!
Здоровья Вам, Иван Петрович, бодрости духа!