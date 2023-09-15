Олег Мельниченко вручил награду Ивану Купцову

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как мы уже сообщали ранее, губернатор вручил государственные, региональные и ведомственные награды отличившимся жителям региона.

«Вы добились высокого уровня профессионализма, доказали верность избранному делу. Проявили лучшие качества своего характера, умение добиваться цели, честно и упорно работать на благо Российской Федерации и Пензенской области», - подчеркнул глава региона.

По информации пресс-службы регионального правительства, в числе награжденных Иван Петрович Купцов, получивший медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

ОТ РЕДАКЦИИ

От имени коллектива Медиагруппы «Комсомольская правда» в Пензе» и читателей нашей газеты и ее сайта мы поздравляем нашего доброго друга с наградой и 75-летним юбилеем!

Здоровья Вам, Иван Петрович, бодрости духа!