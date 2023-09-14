Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды пензенцам

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, во время торжественной церемонии вручения наград губернатор отметил, что достижения присутствующих в зале жителей Пензенской области признаны страной и регионом.

«Вы добились высокого уровня профессионализма, доказали верность избранному делу. Проявили лучшие качества своего характера, умение добиваться цели, честно и упорно работать на благо Российской Федерации и Пензенской области», - подчеркнул глава региона.- Для меня большая честь поздравить с присвоением звания «Народный артист Российской Федерации» художественного руководителя Пензенского областного драматического театра Сергея Владимировича Казакова. Он вывел на новый, международный уровень качество и узнаваемость пензенского театра».

Почётного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации» удостоен начальник отдела научно-производственного предприятия «Рубин» Марат Исхаков. Под его руководством разрабатываются сложные аппаратно-программные комплексы мирового уровня. Он активно занимается научной деятельностью: у него более ста научных трудов. Со своим коллективом инженеров Марат Исхаков вносит большой вклад в укрепление боеспособности Вооруженных Сил нашей страны.

По поручению главы государства Олег Мельниченко передал эти и другие награды пензенцам: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», свидетельства о присвоении почётных званий «Заслуженный работник высшей школы», «Заслуженный работник физической культуры» Российской Федерации.

За добросовестную работу пензенцам объявлены Благодарности Президента Российской Федерации.