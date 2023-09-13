Суд взыскал с администрации Наровчатского района ущерб, нанесенный свалкой

Выехав на место, представители природоохранного ведомства убедились в правдивости информации. Свалка находилась на участке, находящемся в введении администрации Наровчатского района.

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» произвели отбор проб почвы, исследование которых позволило выявить превышение нормы вредных загрязняющих веществ. Сотрудники Управления произвели расчет размера вреда (ущерба), причиненного почвам, он составил 4 млн. 250 тыс. рублей.

В адрес администрации была направлена претензия с требованием добровольно погасить сумму вреда. Но даже после этого ущерб не был выплачен, поэтому дело передали в суд, который удовлетворил исковые требования Межрегионального управления. Администрация попыталась обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.