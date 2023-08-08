Пензенские железнодорожники приняли участие в акции «Донорский экспресс»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Инициаторами и участниками акции «Донорский экспресс» стали пензенские железнодорожники, отсюда и выбор места.

В компании ОАО «РЖД» много кадровых доноров крови и ее компонентов, некоторые имеют звание «Почетный донор России», отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Являясь наставниками, они своим личным примером показывают новичкам, что донорство – это не больно, не опасно и очень важно. Есть в компании и свои донорские династии.

«Мои родители являются донорами, поэтому выбор – сдавать или не сдавать кровь для меня не стоял. Сдача крови полезна для организма, а, кроме этого, приятно осознавать, что твоя кровь будет перелита больному и спасет ему жизнь», - поделилась одна из участниц акции.

«К донорам предъявляются особые требования: возраст старше 18 лет, вес от 50 кг, соблюдение донорской диеты, отсутствие противопоказаний. Перед процедурой потенциальный донор сдает анализ крови из пальца и проходит медицинский осмотр, необходимо убедиться, что человек здоров и не имеет противопоказаний к донации», - поясняет врач – трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Мартин Кокчян.

В ходе акции 40 человек стали донорами, заготовлено 18 литров цельной крови. Она будет разделена на компоненты, обследована на наличие инфекций и передана в лечебную сеть.