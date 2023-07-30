Последствия урагана в Пензенской области на 30 июля 2023 года: пострадавшие, разрушения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вечером 29 июля гроза, которую синоптики прогнозировали уже несколько дней, добралась до Пензенской области. Ночью непогода сильно ударила по Никольскому району: районный центр остался без света, сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с нескольких домов. К счастью, обошлось без жертв.

- Самое важное - помочь всем жителям как можно скорее. Провести подворовые обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома, оценить ущерб. По предварительным данным он очень серьезный, - поручил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

На данный момент электроснабжение в городе частично удалось восстановить. Аварийные бригады работают круглосуточно, оперативно заменяют упавшие столбы по всему Никольску, ремонтируют оборванные сети.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В это же время сотрудники лесного хозяйства занимаются вывозом упавших деревьев.

- Чтобы жителям было комфортно и безопасно, наши специалисты расчищают дороги, разбирают завалы, - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев.

КУДА ЗВОНИТЬ

При администрации Никольска развернут штаб. Обратившись в него, жители района смогут получить всю необходимую помощь.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Кроме того, открыта горячая линия, куда можно позвонить по вопросам оказания помощи, восстановления электро-, газо- и водоснабжения. Номера телефонов: +7 (8416) 54-12-49, +7 (8416) 54-22-49.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Примерно с час назад гроза накрыла и Пензу. Жители разных районов города сообщают о затопленных улицах и дворах.

Сведений о пострадавших пока не поступало.