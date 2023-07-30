В Пензенской области ураган с ливнем и градом прошелся по Никольскому району

Фото: Telegram- канал Олега Мельниченко

Полностью обесточен Никольск.

В городе работают сотрудники МЧС и Пензенского поисково-спасательного центра, бригады энергетиков устраняют последствия обрывов проводов. Итог разгула стихии - большое количество поваленных деревьев, сорванные с домов крыши. По информации регионального Минздрава на данный момент, обошлось без пострадавших.

Аварийные службы работали ночью.Утром им на помощь выдвинутся новые силы спасателей и коммунальщиков.

По поручению главы региона вместе с руководством областного управления МЧС в Никольский район отправятся председатель правительства Пензенской области Николай Петрович Симонов, а также министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Анатольевич Панюхин - для объективной оценки случившегося и выработке комплекса мер по устранению последствий урагана.

Олег Мельниченко держит ситуацию на личном контроле. Будет сделано все, чтобы как можно быстрее вернуть в дома никольчан привычный комфорт, которого они лишились из-за капризов погоды.