11 пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по обязательным предметам

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Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования, ЕГЭ по математике в этом году сдавали 2 317 одиннадцатиклассников.

Егор Еровшкин из Губернского лицея, набравший 100 балов, отметил, что получить такой результат по математическим дисциплинам невозможно, если просто зубрить теорию: важно понимать, как работают алгоритмы, лежащие в основе науки.

- Я действительно готовился много, но на выходных старался отдохнуть, параллельно готовился к олимпиадам по астрономии. Самое важное - быть внимательным и вдумчивым. Не отвлекаться на мелочи, не лениться, проверять все по несколько раз, пока не закончится время, - поделился секретом юноша.

Помимо него, высший балл по математике также получили два выпускника из гимназии № 44.

ЕГЭ по русскому языку в нашем регионе написали 4 552 выпускника. Восемь из них набрали 100 баллов.

- Меня поддерживали мама, учителя, друзья. Чтобы получить 100 баллов, нужно много труда и немного удачи, - рассказала выпускница пензенской школы № 37 Кира Старчикова.

Те выпускники, которые не сумели преодолеть минимальный порог по одному из обязательных предметов, могут попробовать сдать экзамен снова в резервные дни во время основного периода проведения ЕГЭ. Тех же, кто завалил оба экзамена, ждут на пересдачу в сентябре.