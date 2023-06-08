Жителям Пензы помогут списать долги

Такая возможность доступна каждому жителю РФ. Списать долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, долговые обязательства перед МФО, налоги и прочее возможно с помощью процедуры банкротства физических лиц, регламентируемой ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)».

Федеральная юридическая компания «ФЦБ» предоставляет ряд юридических услуг по полному обнулению задолженностей, а также защите должников. Граждане могут оплатить их услуги в рассрочку на срок от 6 до 36 месяцев. Дополнительные расходы, возникшие сверх определенной в договоре стоимости, погашаются компанией.

Получить бесплатную консультацию можно, обратившись в офис компании по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д. 56, помещение 4 или по телефону 8 800 511 64 60.