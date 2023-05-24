Пензенский «Маяк» установил большинство фильтров на своих очистных сооружениях

«Комсомольская правда» продолжает рассказывать своим читателям о реализации масштабного экологического проекта. Напоминаем вам, что холдинг «Маяк» возводит на своей территории очистные сооружения, аналогов которым нет в нашей стране. В процессе очитки будут задействованы биореактор с активным илом и сложная система фильтров. Данную конструкцию разработали представители международной компании «КВИ Интернэшнл». Месяц назад стройплощадку посетили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, а также се

наторы Совета Федерации РФ. Гости региона оказались под впечатлением от увиденного, а глава области заявил, что лично контролирует реализацию проекта. Кроме того, постоянную помощь на протяжении всего времени строительства оказывают и представители Росприроднадзора.

С того момента на строительной площадке произошел ряд изменений: рабочие залили чистовой пол в биореакторе и произвели предварительную гидроизоляцию. В здании доочистки завершился монтаж фундамента. Сейчас там устанавливается оборудование. На сегодня рабочие установили уже девять из 13 фильтров, а также приступили к монтажу флотационных установок и системы трубопроводов. Выполнена прокладка кабелей от городской подстанции и прокладка внутренних кабелей.

Строительство продолжается по графику. Как рассказали представители предприятия, на очереди - окончательная гидроизоляция биореактора и наполнение его водой, начало выращивания активного ила. После этого будут завершены монтажные работы в биореакторе, установлены аэраторы и насосы, подойдет к концу монтаж оборудования в здании доочистки.

После всего этого на очистных сооружениях «Маяка» приступят к предварительным пуско-наладочным работам. Напоминаем вам, что изначально, согласно «дорожной карте» запустить сооружения холдинг планировал лишь в будущем году, однако, благодаря оптимизации производства, это удастся сделать уже в 2023-м.