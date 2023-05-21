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Спорт21 мая 2023 5:23

В Пензенской области состоялись всероссийские соревнования по велоспорту

Сильнейших велогонщиков в дисциплине «шоссе» выявляли с 17 по 19 мая на территории базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

За медали боролись 60 спортсменов из Пензенской, Московской, Саратовской, Ивановской, Белгородской, Нижегородской областей и Донецкой народной республики, отмечает Минспорта региона.

Пензенские спортсмены достойно представили Сурский край и завоевали 9 медалей различного достоинства.

Среди мужчин Станислав Мишутин финишировал третьим в первом этапе многодневной гонки и стал победителем второго и третьего этапа. По итогам всех трёх этапов Станислав занял первое место, а его товарищ по команде Алексей Мартынов замкнул тройку лидеров.

Среди девушек 15-16 лет во втором этапе гонки отличились сразу две пензенские участницы. Екатерина Курамшина стала второй, а Анастасия Жучкова – третьей. В третьем этапе, в индивидуальной гонке, медаль вновь завоевала Екатерина, финишировав на третьем месте. По итогам всех этапов многодневной гонки на вторую ступень пьедестала поднялась Анастасия Жучкова.

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